هل يصطدم زحل بالقمر؟.. البحوث الفلكية توضح

كشف الدكتور جاد القاضي، مدير معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة اصطدام زحل بالقمر اليوم، قائلا: "ندعو الناس كي يستمتعوا بكل الظواهر الفلكية الموجودة، وهي لا تدل على علامات الساعة أو غضب طبيعة".

وقال "القاضي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، إنه من بين هذه الظواهر هناك دوريا أو شهريا المعهد يصدر دائما الظواهر وموعدها، واليوم هناك اقتران زحل بالقمر للمرة الثانية فى شهر أغسطس".

وتابع، أن مدارات تلك الأجرام سواء القمر أو زحل أو المريخ أو عطارد يدورون فى مدار شبه بيضاوي، وبالتالي يكون هناك أوقات يكونوا متجاورين مع بعضهم وتسمي بالظاهرة الفلكية أو الإقتران، مشددًا على عدم وجود أى فرصة إلى إصطدام زحل بالقمر، ولكنهم يكونوا متقاربين مع بعضهم.

وأردف أن هذه الظاهرة ستكون موجودة اليوم من بعد غروب الشمس، مواصلا: "من لديه تلسكوب صغير أو كاميرا معظمة يمكنه رؤية الحلقات المحيطة بكوكب زحل، وهذا الأمر رائع وننصح عشاق الفلك بمتابعته".