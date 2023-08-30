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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مار آوا الثّالث يوجه رسالة تهنئة إلى المطران زباريان بالعراق

ارشيف
ارشيف
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وجّه بطريرك كنيسة المشرق الآشوريّة في العراق والعالم مار آوا الثّالث، رسالة تهنئة إلى المطران الجديد لأبرشيّة بغداد للكنيسة الأرمنيّة الكاثوليكيّة نرسيس جوزيف زباريان بمناسبة سيامته الأسقفيّة، وجاء فيها بحسب إعلام البطريركيّة:
"تحيّة طيّبة وسلام المسيح،

نهنّئكم بمناسبة سيامتكم الأسقفيّة، ونتضرّع إلى الرّبّ لكي يبارك خدمتكم الرّسوليّة ويبارك الأبرشيّة التي أوكلت رعايتها إليكم، متمنيا لكم رسالة مباركة على أرض العراق.

نصلّي من أجلكم، ومن أجل الكنيسة الأرمنيّة الكاثوليكيّة الشّقيقة، أن تكونوا محفوظين بصلاة مريم العذراء وجميع القدّيسين.

ولتكن نعمة  يسوع المسيح معنا جميعًا".

أقباط أقباط الكاثوليك