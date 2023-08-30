الصين تدعو إلى ضمان سلامة رئيس الجابون

دعت الصين، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف في الجابون إلى ضمان سلامة الرئيس علي بونجو أونديمبا، بعد إعلان مجموعة من الضباط العسكريين الإطاحة به ووضع حد للنظام الحالي، في الدولة الواقعة غرب إفريقيا، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقال وانج وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية: "ندعو جميع الأطراف في الجابون إلى أن يتصرفوا وفقًا للمصالح الأساسية للبلاد والشعب، وحل الخلافات من خلال الحوار، واستعادة النظام الطبيعي في أقرب وقت ممكن"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

ودعا المسؤول الصيني، الأطراف إلى ضمان السلامة الشخصية للرئيس بونجو، والحفاظ على السلام والاستقرار الوطنيين.

وكانت مجموعة من ضباط الجيش الجابوني، ظهرت على شاشة التلفزيون، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأعلنت الاستيلاء على السلطة، بعد إعلان مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.