ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم 12 كيلو مخدرات بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من مداهمة إحدى البؤر الإجرامية في شبين القناطر والخانكة، أسفرت عن ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم 12 كيلو مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كانت تعليمات اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية بتكثيف الحملات الأمنية في المنطقة الحدودية بين شبين القناطر والخانكة لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات فقامت حملة مكبرة قادها المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شبين القناطر، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط إحدى السيدات بدائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزتها 22 اسطوانة لمخدر الهيروين تزن 6 كيلو وكمية لمخدر الحشيش وسلاح ناري وطلقتين ومبلغ مالي.

وضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة الخانكة بحوزتهما كمية من الهيروين و"الشابو" وسيارة وسلاح أبيض وميزان حساس مبلغ مالي.

وضبط عنصر 3 عناصر إجرامية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وبحوزة الأول 6 كيلو أستروكس وكمية من الهيروين وفرد خرطوش و4 طلقات وميزان حساس ومع الثاني 4 كيلو استروكس وكمية من الأيس والهيروين وسيارة وسلاح أبيض وميزان حساس وبحوزة الثالث كمية من الهيروين وسلاح أبيض و2 ميزان حساس ومبلغ مالي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـاثني مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريبًا وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.