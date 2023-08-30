قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية بقرية قرموط صهبرة مركز ديرب نجم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم، ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجاً بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام المديرية ادارة ديرب نجم البيطرية بالإشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة بتنفيذ قافلة طبية بيطرية توعوية مجانية شاملة بقرية قرموط صهبرة مركز ديرب نجم وتوابعها وذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية و العلمية و الشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي و مدير و أطباء إدارة ديرب نجم البيطرية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري و تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلي أن القافلة قامت برش ٦٨٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع ٣١٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية .

ولفت الي أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.