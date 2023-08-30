المدعي العام الإسرائيلي يقرر عدم فتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو باختفاء هدايا

قرر المدعي العام الإسرائيلي عَميت آيسمان، عدم فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بشأن اختفاء هدايا، بعضها ذات قيمة عالية، خلال ولاياته السابقة كرئيس للحكومة، وتلقاها بصفته رئيسا للحكومة.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الأربعاء، أن آيسمان قال إن "حقيقة أنه لم يتم العثور على هدايا بعد استعراضها لا تشكل بحد ذاتها بالضرورة اشتباها بارتكاب مخالفة جنائية، كما أن القرائن المتوفرة حاليا لا تؤدي إلى اشتباه معقول يبرر بدء عملية تقصي حقائق أو تحقيق جنائي، ونتيجة التحقيق متدنية.

وأشار إلى أن نتنياهو تلقى هذه الهدايا خلال 12 سنة من ولايته كرئيس للحكومة، وتم عرضها في أماكن رسمية.

وقالت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية، إن اختفاء هذه الهدايا، وهي ملك للدولة بموجب القانون، مقلق ويعكس فشلا في حراسة ما هو مُلك للدولة.