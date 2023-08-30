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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأركان العامة الأوكرانية: قوات الدفاع تواصل تقدمها جنوب باخموت

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أندريه كوفاليوف، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل تنفيذ عمليات هجومية جنوب مدينة باخموت.
وقال المتحدث - في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "تواصل قوات الدفاع الأوكرانية تنفيذ عمليات هجومية في اتجاهي باخموت وميليتوبول. وفي اتجاهات نوفودانيليفكا ونوفوبروكوبيفكا ومالا توكماشكا وفيربوف. لقد حققوا نجاحا وحصلوا على موطئ قدم على الخطوط التي تم الوصول إليها. وألحقوا أضرارا قتالية مع "القصف المدفعي على أهداف معادية محددة".
وأشار إلى أن الجيش الروسي شن عمليات هجومية فاشلة في منطقتي كراسنوهوريفكا ومارينكا في إقليم دونيتسك. وعلاوة على ذلك، تواصل القوات الأوكرانية صد تقدم القوات الروسية في اتجاهات كوبيانسك وليمان وباخموت.
 

الأركان العامة الأوكرانية باخموت