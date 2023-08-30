المكسيك: مقتل ستة أشخاص في كمين ببلدة قرب الحدود مع جواتيمالا

أعلن ممثلو الإدعاء في جنوب المكسيك مقتل ستة أشخاص على الأقل في كمين ببلدة قريبة من الحدود مع جواتيمالا تعرف بأنها أحد طرق تهريب المهاجرين.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ عن ممثلي الإدعاء في ولاية "تشياباس" الجنوبية قولهم إن عملية القتل وقعت يوم أمس (الثلاثاء) على طول طريق ريفي في بلدة "سيلتيبيك" الكائنة على بعد حوالي 30 ميلا (50 كيلومترا) من الحدود مع جواتيمالا.

وأشارت التقارير إلى أن جميع الضحايا كانوا يستقلون نفس الشاحنة الصغيرة عندما فتح المهاجمون النار عليهم من جانب الطريق، ولم يحدد المسئولون هوية الضحايا ولم يكشفوا عن جنسياتهم وما إذا كانوا مهاجرين أم لا.

يشار إلى أن هذه المنطقة معروفة بأنها أحد طرق تهريب المهاجرين.. لكنها أصبحت أيضا مؤخرا مسرحا لمعارك دموية على النفوذ بين عصابتي "خاليسكو" و"سينالوا" للسيطرة على أعمال التهريب والابتزاز.

