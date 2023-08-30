ads
الأربعاء 30 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المكسيك: مقتل ستة أشخاص في كمين ببلدة قرب الحدود مع جواتيمالا

المكسيك
المكسيك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن ممثلو الإدعاء في جنوب المكسيك مقتل ستة أشخاص على الأقل في كمين ببلدة قريبة من الحدود مع جواتيمالا تعرف بأنها أحد طرق تهريب المهاجرين.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ عن ممثلي الإدعاء في ولاية "تشياباس" الجنوبية قولهم إن عملية القتل وقعت يوم أمس (الثلاثاء) على طول طريق ريفي في بلدة "سيلتيبيك" الكائنة على بعد حوالي 30 ميلا (50 كيلومترا) من الحدود مع جواتيمالا.
وأشارت التقارير إلى أن جميع الضحايا كانوا يستقلون نفس الشاحنة الصغيرة عندما فتح المهاجمون النار عليهم من جانب الطريق، ولم يحدد المسئولون هوية الضحايا ولم يكشفوا عن جنسياتهم وما إذا كانوا مهاجرين أم لا.
يشار إلى أن هذه المنطقة معروفة بأنها أحد طرق تهريب المهاجرين.. لكنها أصبحت أيضا مؤخرا مسرحا لمعارك دموية على النفوذ بين عصابتي "خاليسكو" و"سينالوا" للسيطرة على أعمال التهريب والابتزاز.
 

المكسيك جواتيمالا