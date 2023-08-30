الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين شرق قلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 7 مواطنين من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، حسبما نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال اعتقلت كلا من "مراد شتيوي، مدير مديرية الشمال في هيئة مقاومة الجدار والاستطيان (51 عامًا)، عقل عقل، محمود شتيوي، قصي عقل، معتصم عامر، وسيم جمعة، وعبود جمعة"، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنًا ونجله، بعد أن داهمت منزلهما في قرية شقبا غرب رام الله.

وأضافت المصادر ذاتها، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت عدة قرى وبلدات شمال غرب رام الله، وسيرت آلياتها العسكرية في الشوارع، وهي: "كفر عين، قراوة بني زيد، بيت ريما، شقبا، دير نظام، عابود، دير غسانة، ودورا القرع".