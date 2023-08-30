محمد الصياد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين محمد عبدالحميد محمد السيد الصياد ـ نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022.

وكان قد قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أغسطس 2022 تعيين محمد الصياد مساعدا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة 4 سنوات، قادما من البورصة المصرية .

حصل محمد الصياد على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة جامعة القاهرة دفعة 1989 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف الثاني على الدفعة.

حاصل على درجة الماجستير المهني في الأسواق المالية من الأكاديمية العربية للمصارف والعلوم المالية عام 2005 الاول على خمس دفعات تخصص أسواق مالية بتقدير امتياز.

نال درجة الدبلوم المهني في الاسواق المالية من الأكاديمية العربية للمصارف والعلوم المالية خلال عام 2002، الأول على خمس دفعات، تخصص أسواق مالية، بتقدير امتياز.

وشغل الصياد حاليا منصب مساعد أول لرئيس البورصة المصرية ورئيس قطاع الشركات المقيدة وعضو لجنة القيد، بجانب عضويتة بلجنة قيد الأوراق المالية، وعضو لجنة الرقابة على التداول ولجنة المؤشرات ولجنة العمليات.

وبدأ الصياد مشوار عملة بالبورصة المصرية في عام 1990 كباحث بإدارة الشركات والمتابعة الفنية بالبورصة، وعمل قائما بأعمال مدير قسم الشركات بالبورصة، ثم مقررا للجنة قيد الأوراق المالية، ومديرا لإدارة قيد الشركات بالبورصة.

والتحق الصياد بالهيئة العامة للرقابة المالية وعمل عمل مدير عام لإدارة قيد الشركات، ثم أشرف على الإدارة المركزية لحوكمة الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية.