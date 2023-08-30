ads
الأربعاء 30 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أخبار متوقعة ليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم “البوابة نيوز” ملخصا لأهم الأخبار والأحداث المتوقعة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023.

نيويورك.. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا؛ لمناقشة تقرير لجنة العقوبات الدولية المفروضة على جمهورية مالي.

لندن.. يتوجه وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إلى الصين، في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية بريطاني إلى الدولة الآسيوية منذ أكثر من خمس سنوات.

فيينا.. تعقد الحكومة النمساوية برئاسة المستشار كارل نيهمر، اجتماعا خاصا لتقديم إجراءاتها الجديدة لمكافحة التضخم.

واشنطن.. تواجه اللاعبة التونسية أُنس جابر "المصنفة الخامسة عالميا"، نظيرتها التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة 41 عالميا، في مباراة الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة للتنس ذات الـ2000 نقطة.

أخبار متوقعة ليوم الأربعاء أخبار متوقعة مجلس الأمن الدولى مالي وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي