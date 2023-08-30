أخبار متوقعة ليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023

تقدم “البوابة نيوز” ملخصا لأهم الأخبار والأحداث المتوقعة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023.

نيويورك.. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا؛ لمناقشة تقرير لجنة العقوبات الدولية المفروضة على جمهورية مالي.

لندن.. يتوجه وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إلى الصين، في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية بريطاني إلى الدولة الآسيوية منذ أكثر من خمس سنوات.

فيينا.. تعقد الحكومة النمساوية برئاسة المستشار كارل نيهمر، اجتماعا خاصا لتقديم إجراءاتها الجديدة لمكافحة التضخم.

واشنطن.. تواجه اللاعبة التونسية أُنس جابر "المصنفة الخامسة عالميا"، نظيرتها التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة 41 عالميا، في مباراة الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة للتنس ذات الـ2000 نقطة.