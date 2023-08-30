محرز يقود الأهلي لسحق الطائي في طريقه نحو صدارة الدوري السعودي

قاد النجم الجزائري رياض محرز فريق أهلي جدة إلى فوز مستحق وبثنائية نظيفة على حساب الطائي في إطار الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وتألق محرز بشكل لافت خلال المباراة، حيث سجل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 39 بتسديدة رائعة انطلقت على يسار حارس مرمى الطائي، ليحقق هذا الهدف الثاني له في الدوري السعودي بعد تسجيله الهدف الأول أمام فريق الخليج.

وفي الشوط الثاني من المباراة، أضاف لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 59 بتسديدة قوية انطلقت على يمين الحارس.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يحتل المركز الثاني متساويًا مع الاتحاد ولكن بفارق الأهداف. وبالمقابل، توقف رصيد الطائي عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.