بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة المغربية، أمس الثلاثاء، على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.31 %، عند 11.899،92 نقطة.

فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.24 % ليستقر عند 962،3 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.35 % بمجموع 893،68 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.21 % بمجموع 10.945،88 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 37 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 616 مليار درهم مغربي.