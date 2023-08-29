مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.. المواطن فى «عين» الرئيس.. أكثر من 1000 عملية يوميا وتقدم خدماتها فى 14 تخصصا طبيا وجراحيا.. السيسى وجه بتخصيص صندوق «تحيا مصر» مليار جنيه لدعمها

هناك حوالى 2 مليون مواطن استفادوا من المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، بحسب تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، فى يوليو الماضى.

كما قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعاجلة ساهمت فى إصدار 3.4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، حتى يونيو الماضى.

وخلال السطور التالية ترصد «البوابة» أبرز نتائج المبادرة منذ انطلاقها وأبرز المحافظات التى استفادت فى القضاء على قوائم الانتظار

انطلاق المبادرة

انطلقت مبادرة القضاء على قوائم الانتظار من خلال مبادرة رئاسية فى يوليو ٢٠١٨ ليسبقها تفعيل منظومة إلكترونية موحدة، تربط بين الجهات المصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحى، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة لسرعة إنهاء قوائم إنتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، خلال فترة زمنية ٦ أشهر ومجانا، مع مراعاة الحالات الحرجة، وكان متوقع لها ثلاث سنوات إلا أنها ما زالت مستمرة فى تخفيف القوائم من المستشفيات.

تكلفة المبادرة

تعد التكلفة المتوقعة للمبادرة أكثر من مليار جنيه، وتشمل علاجاتها جراحة القلب والقسطرة القلبية وزراعة القوقعة والعظام وزراعة الكبد وجراحات المخ وجراحات الرمد.

وفى مارس الماضى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتخصيص صندوق تحيا مصر مبلغ مليار جنيه لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة.

ومن ناحيته كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن نسبة المستهلكات والمستلزمات الطبية من إجمالى تكلفة التدخلات الطبية تمثل ما بين ٧٥ إلى ٨٠٪ من تكلفة مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن باقى التكلفة للتدخل الجراحى تتمثل فى غرفة العمليات والمستشفى وأجر الطبيب، مشيرا إلى أن تلك الخامات والمستلزمات الطبية بالعملة الصعبة ويتم استيرادها من الخارج.

أكثر من ١٠٠٠ عملية يوميا

ويعد متوسط إجراء العمليات اليومي أكثر من ١٠٠٠ عملية يوميا؛ وذلك لمنع تراكم قوائم جديدة خاصة بالتخصصات التى تشملها المبادرة وهى (القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة ‏الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة، وجراحة الأورام، وجراحة المخ والأعصاب، والرمد، والقساطر المخية والطرفية)، فضلا عن ارتفاع متوسط إجراء العمليات اليومى لأكثر من ألف عملية يوميا، خاصة فى تخصصات (القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، والرمد).

تمويل المبادرة

يتم تمويل مشروع قوائم الانتظار ثلاثة مصادر، الأول هو مخصصات من الدولة، والثانى من هيئة التأمين الصحى ويغطى جزءا من تكاليف العمليات، والثالث البنك المركزى الذى فتح حسابا لضخ الأموال بهدف تغطية فرق التمويل بين قرارات نفقة الدولة والتأمين الصحى.

كيفية تسجيل المرضى للجراحات الحرجة؟

أهم خطوات تسجيل المرضى للجراحات والتدخلات الحرجة وهى كالتالى:

يتم الدخول على هذا صفحة المخصصة للمبادرة إلكترونيا، وإذا كان المريض يرغب فى فتح تذكرة جديدة عليه الضغط على الأيقونة الزرقاء ويقوم بملء البيانات المطلوبة وهى: الاسم رباعي والسن والجنس رقم الهاتف والمحافظة والرقم القومى.

أما إذا كان المريض يرغب فى التحقق من حالة تذكرته عليه الضغط على الأيقونة الخضراء ويقوم بملء: عنوان البريد الإلكترونى ورقم التذكرة المراد التحقق منها.

وفى حال الرغبة فى أى استفسارات يتم الاتصال بالخط الساخن برقم ١٥٣٠٠.

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإنهاء قوائم الانتظار تقدم خدماتها فى ١٤ تخصصا طبيا وجراحيا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد،القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، حسام عبدالغفار، إلى توزيع المرضى مركزيا على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.

وأضاف عبد الغفار أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أى أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفى أسرع وقت ممكن.

وأشار عبدالغفار إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل فى المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.

سد احتياجات أسرة الرعاية المركزة

تعد أسرة العناية المركزة للحالات الحركة كابوسا يوميا، حيث تعد رحلة البحث عن سرير بالعنايات المركزة أمر مزعج للمرضى.

ومن ناحيته كشف الدكتور طارق العرينى، مدير مستشفى عين شمس العام أنه وقع الاختيار من قبل وزارة الصحة على مستشفى عين شمس العام، لإنشاء دور كامل رعاية مركزة يضم ٨٠ سريرا، وهو مشروع قومى كبير لعدم وجود مستشفيات بها هذا العدد الكبير من أسرة الرعاية غير المستشفيات الجامعية.

وأضاف مدير مستشفى عين شمس العام، فى تصريحات صحفية، أن هذا المشروع أوشك على الانتهاء وجار التسليم، مؤكدا أن هذا المشروع وما يضمه من عدد كبير من الأسرة سيساهم فى سد الاحتياجات الخاصة بأسرة الرعاية المركزة.

وتابع قائلا: هذا المشروع قادر على خدمة نحو ٤٨٠ مريضا شهريا على أساس أن المتوسط إقامة المريض ٥ أيام، مشيرا إلى تخصيص نحو ٨ أسرة رعاية مركزة جناح خاص.

١٠٠ يوم صحة

بجانب القضاء على قوائم الانتظار تساهم مبادرات الكشف العلاجى والوقائى فى المحافظات فى نخفيف الضغط على المستشفيات.

وفى وقت سابق، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تقديم ٣٩٤ ألفا و١٥٣ خدمة، ضمن المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة، من خلال حملة ١٠٠ يوم صحة أمس الثلاثاء ١٥ أغسطس، فى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التى قدمتها حملة ١٠٠ يوم صحة تضمنت ١٢ ألفا و٩٤٥ خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة - فى أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة ٣١ ألفا و٨٨٠ خدمة.

وأضاف عبد الغفار أن حملة ١٠٠ صحة قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثى الولادة، لـ٨ آلاف و٧٦٤ طفلا، فيما قدمت ٣٤ ألفا و٤٨٦ خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى.

زيرو قوائم انتظار بشمال سيناء

قد يبدو الأمر غير مصدق لك خاصة أن تسجل شمال سيناء خلوها من قوائم الانتظار باعتبارها ضمن المناطق النائية.

فمن جهته أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن وزير الصحة خالد عبدالغفار توجه بالشكر لأعضاء الفريق الطبى على ما بذلوه من جهود خلال أعمال القافلة العلاجية بشمال سيناء، والتى نجحت فى وصول قوائم الانتظار بالمحافظة إلى "صفر"، كما تقدم بالشكر لأعضاء المجلس المصرى للقبائل المصرية لدورهم المجتمعى فى تيسير مهمة أعمال القافلة الطبية.

وقال عبد الغفار، إن الوزير أكد أهمية دور القوافل الطبية المتنقلة فى دعم وصول الخدمات الطبية للأهالى فى الأماكن النائية والتى تعد إحدى الركائز الأساسية فى آليات تقديم الخدمات الطبية والمتبعة بمختلف دول العالم، موجها بالتوسع فى إطلاق هذه القوافل الطبية المتخصصة بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة المناطق الحدودية.

وذكر عبد الغفار، أن القافلة تقدم خدمات مبادرات الصحة العامة، بمشاركة ٢٧ طبيبا، من كلية طب جامعة السويس، وذلك لإجراء العمليات الجراحية، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، فى تخصصات الجراحة العامة، وجراحة المسالك، والأنف والأذن، والرمد، والقلب والأوعية الدموية، وجراحة العظام، وجراحة الوجه والفكين، والأطفال إلى جانب التخدير، والأطفال، ويتم إحالة الحالات التى تحتاج إلى إجراءات طبية دقيقة أو تدخلات جراحية إلى مستشفى العريش العام.

ومن جانبهم تقدم أعضاء المجلس المصرى للقبائل المصرية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على الاهتمام الذى توليه الدولة لمواطنى سيناء حيث تشهد سيناء طفرة على مستوى الإنجازات فى كافة المجالات ولاسيما القطاع الصحى خلال السنوات الأخيرة، لافتين إلى أن القافلة الطبية شهدت إقبالا كثيفا من الأهالى للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة وإشادتهم بها مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بمواطنيها فى كافة أنحاء الجمهورية.

الصعيد يسجل طفرة

وفى مطلع أغسطس أكد الدكتور على جابر رئيس وحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام، أنه تم الانتهاء من إجراء ١٧٢ حالة خلال الثلاثة أسابيع الماضية حيث تم الانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفى بعد أن تم إجراء ٦٢ حالة خلال ال ٩٦ ساعة الماضية.

أجرت الوحدة ١٢٠ حالة قسطرة من يوم ٨ أغسطس حتى يوم ١٨ أغسطس، ضمن جهود الوحدة فى تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

جدير بالذكر أن وحدة القسطرة القلبية تقوم بخدمة أهالى محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة بدعم كبير من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبدعمها بكوادر طبية متميزة من جامعة أسيوط بدعم من وزارة الصحة والسكان، وتستقبل حالات الطوارئ، بالإضافة إلى قوائم الانتظار، وتقدم خدماتها على مدار الساعة.

كما أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إجراء ٥٤ ألفا و٩٨٥ عملية جراحية مجانية على مستوى المحافظة، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء ١٣ ألفا و٥٥٨ عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات على مدار الـ ٧ أشهر الماضية، منها ٨٢٥٠ جراحة عيون، و١٠٥٨ مخ وأعصاب، و٧١٦جراحة أورام، و٢٧٦٠ قسطرة قلبية، و١٨٣ أوعية دموية، و١٦٦ قلب مفتوح، و٣٥٦ عظام، و٥٣ قسطرة بالمخ، و١٦حالة زراعة قوقعة ليصبح إجمالى العمليات الجراحية التى تم إجراءها منذ انطلاق المبادرة ٥٤ ألفا و٩٨٥ عملية جراحية، مشيرا إلى أن المبادرة تتم بمشاركة ٢٠ مستشفى داخل المحافظة.

الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل

ساهمت المبادرة منذ إطلاقها فى تفعيل منظومة إلكترونية موحدة، تربط بين الجهات المصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحى، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

كشف تقرير لوزارة الصحة والسكان، الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ومدى جاهزية المنشآت الصحية تمهيدا لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اطلع على التقرير المفصل للموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل وما تم إنجازه ضمن خطة العمل، والتى انطلقت فى محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والأقصر).

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، إلى أن إجمالى عدد منشآت المرحلة الأولى ٣٦٢ منشأة تم الانتهاء من تجهيز وتطوير ٩٨٪ منها، ونقل تبعية ٢٩٦ منشأة منها لهيئة الرعاية الصحية، وجار التجهيز لنقل ١٨ منشأة أخرى.

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن الوزير اطلع على التقرير المفصل حول الموقف الخاص بالبنية التحتية والإنشاءات، وموقف التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الصحية، خلال العام الماضى لمحافظات المرحلة الأولى حيث بلغت نسبة المنشآت المجهزة ٩٨٪، كما تضمن التقرير النسب الخاصة بتسجيل المنتفعين ضمن المنظومة وفتح ملفات عائلية وفردية من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار أنه فى المرحلة الأولى تم تسجيل ٤٣٢ ألفا و٣٤٤ ملفا فرديا، و١٠٧ آلاف و٩٧٥ ملفا عائليا، لافتا إلى توجيه وزير الصحة والسكان بالعمل على زيادة نسبة التسجيل والوصول إلى عدد أكبر من المواطنين لتغطية المستهدف من المنظومة فى تلك المحافظات.

ولفت المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن التقرير تضمن استعراض إنجازات محور التدريب، حيث تم عقد ١١٧ برنامجا تدريبيا وتدريب ٦٥٧٨ متدربا، وأشار التقرير إلى تطبيق ضوابط خاصة بعمليات الموارد البشرية بمحافظات المرحلة الاولى والتى من شأنها تقنين وحوكمة عمليات الموارد البشرية بما ضمن التوزيع والاستغلال الأمثل للموارد البشرية بكافة المنشآت الطبية بالمحافظات.

وتابع عبد الغفار، أن التقرير تضمن عرضا متكاملا لخريطة المحافظات المختلفة، وتضمن إحصاءات عدد السكان بكل محافظة وعدد المنشآت الصحية (مستشفيات، مراكز ووحدات طب أسرة)، فضلا عن عدد الأسرة الحالية والمطلوبة.

المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل تتضمن عددا من المحاور (التخطيط الصحى، إعداد البنية التحتية والتجهيزات، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، الموارد البشرية والتدريب، الميكنة والتحول الرقمى، التوعية والإعلام، التأهيل للتسجيل والاعتماد، التحول المؤسسى).

ولفت الدكتور حسام عبد الغفار، إلى تأكيد على أهمية تكاتف كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومى والخاص مع الوزارة لإنجاح المنظومة والتوسع بها والإسراع من تطبيق المرحلة الثانية، بما يضمن توسيع قاعدة الاستفادة للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم وفقا لأحدث المعايير العالمية، لافتا إلى أنه سيتم عقد الاجتماعات التنسيقية خلال الفترة المقبلة بشكل دورى، لمتابعة منظومة العمل فى مختلف مراحلها.

وأضاف تم تقديم أكثر من ٦ ملايين خدمة طبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك منذ بداية إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة بالمحافظة فى ١٦ فبراير ٢٠٢١ وحتى الآن.

استحداث أكثر من ٢٠ خدمة طبية

وأكد إلى أنه تم استحداث أكثر من ٢٠ خدمة طبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، والتى تجرى ولأول مرة داخل نطاق الإسماعيلية، وذلك منذ بداية انطلاق المنظومة بالمحافظة، وأبرزها خدمات زراعة الكلى وزراعة واستبدال الصمام الأورطى بتقنية TAVI، وعلاج الانسداد المزمن الشرايين التاجية بتقنية CTO، وعلاج أمراض الشريان الأورطى البطنى بتقنية EVAR، والقساطر المخية، وجراحات الوجه والفكين، علاوة على الجراحات المتقدمة للأطفال، وجراحات المناظير، والميكروسكوبات الجراحية، وعيادات علاج الألم والأشعة التداخلية.

ونوه، إلى الانتهاء من ميكنة ٤٠ مركز ووحدة طب أسرة تابعة للهيئة بالإسماعيلية، إضافة إلى الانتهاء من ربط مكاتب الدخول والخروج والطوارئ وميكنة العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والطوارئ بـ٤ مستشفيات سالفة الذكر، بالإضافة إلى تطبيق منظومة المعامل الإلكترونية الموحدة "LIS" بـ ٤٢ معملا، والأرشفة الإلكترونية للأشعة "RIS/PACS" بـ ١٦ قسما للأشعة بالمنشآت الصحية بالإسماعيلية.

واستكمل أنه بلغت فاتورة تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، ١٠،١٢٥ مليار جنيه، شملت ٧.٧ مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية، و١.٩ مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، و٥٢٥ مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الصحية بمرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة فى المحافظة.