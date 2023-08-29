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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مسئول أوروبي: تونس والاتحاد الأوروبي يواجهان تحديات مشتركة ولابد من العمل معًا لمواجهتها

تونس والاتحاد الأوروبي
تونس والاتحاد الأوروبي
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أكد مانفريد ويبر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، أن تونس والاتحاد الأوروبي يواجهان تحديات مشتركة، ولابد من العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات والتعاون بشأنها.

وقال البرلماني الأوروبي -في تصريحات عقب لقائه اليوم الثلاثاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج- إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع تونس مؤخرا تعتبر قاعدة مهمة وقوية لابد من تطبيقها ومواجهة التحديات الاقتصادية من أجل تأمين الرفاهية الاجتماعي للشباب مع حسن التصرف في ملف الهجرة.

وأوضح أن الاجتماع الذي جمعه مع الرئيس قيس سعيد كان مناسبة جيدة لتبادل الآراء وتحديد الأولويات من أجل العمل على إنجاز الأهداف المشتركة.

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