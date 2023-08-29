الأمم المتحدة: العالم يقترب من اندلاع حرب نووية

قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروسي، اليوم /الثلاثاء/ إنه خلال 100 عام لم يكن العالم قريبا من وقوع كارثة نووية كما هو الحال اليوم.

وأوضح كوروسي -خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة أذاعت تفاصيله قناة "روسيا اليوم"- أن "انعدام الثقة المتزايد والمنافسة الجيوسياسية والعدد المتفاقم من النزاعات المسلحة لم يؤد إلا إلى زيادة المخاطر في عالمنا".

وأشار إلى أنه خلال العام 2022 وحده وصل حجم الإنفاق العسكري العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 2.2 تريليون دولار.

وقال "نرى الكثير من الدلائل على أن الترسانات والقدرات النووية العالمية آخذة في النمو، وهو ما يتعارض مع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية"

وأضاف "وبهذه المعطيات نحن أقرب من أي وقت مضى إلى احتمال وقوع كارثة نووية عالمية".