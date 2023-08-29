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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نونيز يتمرد على ولفرهامبتون من أجل جوارديولا

نونيز
نونيز
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن اللاعب البرتغالي ماتيوس نونيز، مهاجم ولفرهامبتون، تمرد على ناديه ورفض المشاركة في التدريبات الجماعية لرغبته في الانضمام إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويواجه نونيز خطر توقيع عقوبات مالية على خلفية رفضه المشاركة في التدريبات مع وولفرهامبتون، وهذا يأتي في ظل استعداد الفريق للمباريات القادمة في الدوري الإنجليزي.

من جانبه، يستعد فريق مانشستر سيتي لتقديم عرض ثاني لضم اللاعب، حيث يسعى النادي لتعزيز خط وسطه بسبب إصابة لاعبه البلجيكي كيفين دي بروين، وأبدى بيب جوارديولا المدير الفني إعجابه باللاعب وطالب إدارة النادي بإحضاره.

يبدو أن الفريق السماوي مستعد لدفع مبلغ أكبر مقارنةً بالعرض الأول الذي قُدِّر بحوالي 47 مليون جنيه إسترليني، حيث ترفض إدارة وولفرهامبتونالتخلي عن نونيز إلا بمبلغ لا يقل عن 60 مليون جنيه إسترليني.

ماتيوس نونيز ولفرهامبتون مانشستر سيتى الانتقالات الصيفية دي بروين