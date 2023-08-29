قصور الثقافة تنظم حفلا فنيا في الإسماعيلية

نظم قصر ثقافة الإسماعيلية، الإثنين، حفلا فنيا بحديقة الشيخ زايد ضمن فعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقيادة الفنان يحيي مولر، قدمت خلاله باقة متميزة من الأغاني الوطنية والتراثية منها: قومي شوفي يا إسماعيلية، أنا واد صياد من بحري، إسماعيلية ياللي هواكي، أنا الإسماعيلي، نوح الحمام، أنا عجبني مثل، آه يالالالي، دار الشدوف، أبويا وصاني، كان الجميل، مصر العظيمة بشعبها وسط تفاعل كبير من الجمهور، ضمن العروض الفنية المقدمة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

قدمت فرقة أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية، عرضا فنيا تضمن مجموعة من الفقرات الاستعراضية على نغمات السمسمية منها عدى النهار، والشهيد، وغيرها من الفقرات بقيادة المدرب مصطفي محمود.

وضمن الفعاليات المقامة بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، نفذ مرسم الطفل بالقصر ورشة عمل تصميمات مستوحاة من الطبيعة باستخدام الكانسون الملون، تنفيذ سماح علي، بهدف تنمية مهارات الأطفال اليدوية خلال فترة الإجازة الصيفية.