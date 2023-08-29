شكرا على قرارك غير الموفق في خراب بيتنا.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

أعلنت عارضة الأزياء علياء بسيوني زوجة الفنان أحمد سعد، طلاقها منه، مؤكدة أن سبب الطلاق يعود لرغبته هو، وذلك بعد زواج دام لأكثر من عامين، وبعد إنجابها منه فتاتين، الأولى علياء نفس اسمها، والثانية مريم.

كتبت علياء بسيوني على حسابها الشخصي عبر "إنستجرام":"الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته".

وتابعت: "حابة أشكر أحمد جدا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ وحابة أقوله شكرا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا تعبت فيها لوحدي تماما وحاولت وعديت مواقف مفيش حد في مكاني يقبلها علشان الأسرة دي وعلشان المشوار".

وأكدت علياء بسيوني أن طفلتهما مريم الأخيرة كانت مريضة ولم يكن يعلم أحمد سعد بالأمر وكان مشغولًا بنزهته وعمله في منطقة الساحل الشمالي، معربةً عن ضيقها، قائلة: حابه أشكره على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ وقراره اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة.

وتابعت علياء بسيوني: “عديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابة إنه ينتهي.. شكرًا على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة وكنت فاهمه إن ليها قيمة وببني وبضحي وبتنازل عشانها، وأنت طلعتها ولا تسوى، وربنا ينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت”.