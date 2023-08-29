سكرتير المجلس الدولي للمطارات يتفقد تجهيزات استضافة أكبر معرض في أفريقيا للطيران المدني

استقبلت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، علي التونسي سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا، والذي وصل في زيارة تستمر 3 أيام لمناقشة الاستعدادات والرؤى المقترحة لتنظيم مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لقارة إفريقيا تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والذي من المقرر أن يقام في القاهرة في الفترة من 24 فبراير إلى 1 مارس المقبل، والذي يعد أكبر حدث بمجال الطيران المدني في قارة إفريقيا.

وقام سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا بجولة في مطار القاهرة للتعرف على الإمكانيات المتاحة في المطار، وأحدث التطورات والتوسعات التي تمت في الفترة الماضية، بالإضافة إلى الأسواق الحرة ومتحف مطار القاهرة وقاعات المحاضرات بمركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي، ومن المقرر أن تتضمن الزيارة أيضا الأماكن المستضيفة للأنشطة على هامش المؤتمر وكذلك زيارة لمطار سفنكس.

وأشاد علي التونسي بالتطورات التي تمت في مطار القاهرة، والذي يعد أحد أهم المطارات على مستوى قارة إفريقيا، كما أن اختيار مدينة القاهرة لاستضافة المؤتمر لما تتمتع به من تاريخ ثري وتطور سريع في البنية التحتية مما يجعلها نموذجاً يجمع بين العراقة والحداثة مما سيضفي طابعاً مميزًا على الاجتماعات، بالإضافة إلى دور مصر الريادي والتاريخي في إنشاء وتطوير منظومة المطارات والنقل الجوي الإفريقية، والذي انعكس هذا العام بتصدر المطارات المصرية لعدد الركاب على مستوي قارة إفريقيا.

ووجه المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتوفير كافة الإمكانيات حتى يظهر المؤتمر بالشكل المشرف الذي يليق بمصر ومكانتها.

وأضاف محروس أن وزارة الطيران تولي مثل تلك الأحداث أهمية كبري خاصة، وأنها تناقش سبل تعزيز نمو المطارات من خلال تنظيم العائدات من خارج مجال الطيران، وتعدد مصادر الإيرادات وتطوير البنية التحتية للمطارات الأفريقية، وتدريب العنصر البشري المؤهل للتعامل مع الركاب، وفرص جذب الاستثمارات في هذا القطاع.​