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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

صحفي سوداني: زيارة البرهان لمصر دليل نجاح جهود القاهرة خلال الحرب السودانية

البرهان
البرهان
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وجه الكاتب الصحفي السوداني السماني عوض الله، التحية لمصر حكومة وشعبا على ما تقدمه للسودان وشعب السودان قبل وأثناء وبعد هذه الحرب اللعينة التي شهدها السودان، على حد وصفه.

وقال السماني خلال مداخلة هاتفية بشاشة "القاهرة الإخبارية"، إن الحكومة المصرية ظلت تقوم بدور كبير جدا تجاه هذه الأزمة، كما أن الزيارة التي خصصها رئيس مجلس السيادة لمصر كأول زيارة له إلى خارج السودان بعد اندلاع هذه الحرب دليل على أن الجهود التي قامت بها مصر تجاه السودان تسعى إلى مصلحة السودان، والحفاظ على مؤسساته الوطنية دون التدخل في شؤونه الداخلية.

وأضاف أن الزيارة أتت نتيجة ما ظلت تقوم به مصر وخاصة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ظل يقوم بجهود كبيرة جدا منذ اندلاع هذه الحرب والاتصالات التي أجراها على المستوى الإقليمي والدولي وابتعاثه لوزير الخارجية لدول الجوار واستضافة مصر لقمة القاهرة لدول جوار السودان.

وتابع أن كل هذه جهود كان نتاجها أن يخصص رئيس مجلس السيادة أولى زياراته الخاريجة ليقول لمصر شكرا على ما قدمتموه للشعب السوداني، واستضافتكم للأعداد الكبيرة الفارين من الحرب، ودخلوا مصر آمنين سالمين ودخلوا دون أي قيود.

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