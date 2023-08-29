شبكة البرنامج العام تحتفل بذكرى وفاة الأديب العربي نجيب محفوظ

تحتفل شبكة البرنامج العام غداً الأربعاء 30 أغسطس بالذكرى السابعة عشر على وفاة الاديب العالمي المصري نجيب محفوظ.

ويبدأ الاحتفال بالفترة المفتوحة “صباح الخير” والتواصل مع كبار الكتاب والمبدعين وممن التقوا بالأديب العالمي المصري نجيب محفوظ.

ومن خلال استديو 2 يتم التواصل تليفونيا مع د. أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب السابق والحديث عن حياته والجانب الإنساني فيها واعماله وكذلك المؤشرات التي قادته الي العالمية.

كما يتم التواصل مع د. أحمد بهي الدين أستاذ الدراسات الأدبية والنقدية جامعة حلوان ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب للحديث عن اعماله وخاصة الاذاعية منها زقاق المدق وغيرها وأيضا الحديث عن الحرافيش في حياة نجيب محفوظ وجائزة نوبل التي حصل عليها.

وفي مساء الخير يامصر يتم ابراز الأنشطة المختلفة ومظاهر احتفال وزارة الثقافة بالذكري السابعة عشر علي رحيل الاديب العالمي نجيب محفوظ.

برنامج قطرات الندي

دعاء الكروان

زهور من بستان الحكمة

وعلي إذاعة الكبار

فترة مفتوحة ( أفكار ..كبار ) محفوظ ..نوبل .. فخر العرب

و​فقرة خاصة تتناول عبقرية الكاتب الكبير نجيب محفوظ في كتابة القصة وتفرده بالحصول علي جائزة نوبل في الادب واثر هذه الجائزة في الثقافة المصرية والعربية والنهوض بالأدب المصري والعربي علي السواء وضيوف الفترة ( الكاتب الكبير د. جمال الطوخي – د. فوزي أبو دنيا اديب وشاعر – الكاتبة نهي حقي – د. خالد محرم كاتب روائي واديب

فترة مفتوحة ( نجيب .. في نظر الكبار )

تتناول الفترة راي بعض المستمعين الكبار في التاثير بكتابات الكاتب الكبير نجيب محفوظ

كنوز إذاعية

إذاعة مسامع من بعض اعمال نجيب محفوظ الإذاعية مثل الحرافيش –وقشتمر – حكايات حارتنا