التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها أسفل عجلات قطار بالشرقية

قررت نيابة الزقازيق، اليوم، التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها إثر وقوع حادث صدمها قطار بقرية العصلوجى أمام مستودع أسطوانات البوتاجاز، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الأحرار التعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام قطار بسيدة بناحية قرية العصلوجي أمام مستودع أسطوانات البوتاجاز بمركز الزقازيق.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع السيدة نوال م ع 50 سنة مقيمة بقرية كفر عوض حجازي بمركز الزقازيق وذلك بعدما صدمها القطار وأودى بحياتها فيما تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.