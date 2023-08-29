بالفيديو.. تفاصيل انطلاق فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمدينة بشاير الخير بالإسكندرية

قال عمرو بسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مشروع المكتبة المتنقلة بمدينة بشاير الخير بالإسكندرية، يأتي ضمن خطة الدولة المصرية لتطوير مناطق الإسكان بديل العشوائيات، مشيرًا إلى أن هذه الخطة جاءت في أكثر من محافظة مثل القاهرة وبورسعيد والإسكندرية والجيزة.

وأضاف "بسيوني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء ، أن هذه المكتبة تم تنفيذها بالتعاون مع صندوق مكتبات العامة في إطار المشروع الرئاسي حياة كريمة، موضحًا أن المكتبة مجهزة بإمكانيات عالية جدا وستقدم برامج تثقيفية لتعريف الأطفال أهم الأماكن في مصر، وسيتم تقديم ورش للألعاب التفاعلية في ظل وجود متخصصين.

وتابع، أن مكتبة مصر الخير بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة المتمثلة في إقليم غرب الدلتا ستبدأ في 27 سبتمبر لمدة 10 أيام متصلة، وستشهد ورشا توعوية وورش لحكي الأطفال وورش رسم.

وأردف، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: "سنهتم بتطوير المواهب في الرسم والحكي والإلقاء والشعر والغناء، بالإضافة إلى حفلات لفرق العرائس، وما يهمنا هو الإنسان ورفع وعيه وتعزيز القيم الإيجابية للمجتمع المصري، ونعمل في المناطق بديلة العشوائيات".