دون أى خسائر.. سقوط أجزاء من عقار قديم فى الإسكندرية

انهار فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أجزاء من عقار قديم بشارع هلال متفرع من شارع قصر التين، حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية وذلك دون إصابات أو خسائر .

وتلقي حى الجمرك، بلاغ بسقوط أجزاء من العقار الكائن ٣٣ شارع هلال متفرع من شارع قصر رأس التين، وتوجهت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك لمعاينة الموقع بوجود إدارة المشروعات ومدير إدارة المتابعة الميدانية، وكافة الأجهزة المعنية .



وبالمعاينة تبين أن العقار أرضى ودورين ، وسقوط أجزاء بدون إصابات، وصادر له قرار هدم رقم 8 لسنة 2010، وتم عمل محضر إخلاء إداري لشاغلي العقار والتنبيه عليهم وعلى مالكي العقار بسرعة تنفيذ قرار الهدم، وذلك بعد استخراج الترخيص اللازم وجاري وضع حواجز حديدية حول العقار حرصًا علي سلامة المارة.