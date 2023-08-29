بالفيديو.. "التموين" تكشف أسباب مد الأوكازيون الصيفي وتؤكد: الدخول اختياري

قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن قرار مد فترة الأوكازيون الصيفي لـ 30 سبتمبر المقبل تم بالتنسيق والتشاور مع الاتحاد العام للغرف التجارية، مشيرًا إلى أنه تم عرض مذكرة على الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وفقًا لاحداثيات تم رصدها من خلال السوق.

وأضاف "أبوالفضل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أنه نظرًا لأن الاتحاد العام هو بيت التجار والأدرى بشؤون التجار، فقد تم التنسيق معه لمد فترة الأوكازيون حتى 30 سبتمبر لأسباب عديدة، موضحًا أن أبرز هذه الأسباب هي الاستعداد لدخول المدارس والجامعات.

وتابع، أن شريحة المدارس والجامعات قوة شرائية لا يستهان بها، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتنشيط حركة التجارة الداخلية بمصر.

وأردف، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أن وزير التموين وجه هذا العام بدخول جميع الأنشطة التجارية في الأوكازيون سواء الصيفي ولاحقا في الأوكازيون الشتوي.

وأوضح، أنه من بين هذه الانشطة الأجهزة الكهربائية وأدوات منزلية وستائر ومفروشات وتحف ونجف والملابس والمنسوجات والمصنوعات الجلدية، متابعًا أن هناك محلات دخلت في الأوكازيونات ولم تكن موجودة من قبل والدليل على ذلك زيادة أعداد المحلات المشاركة في الأوكازيون وذلك بمحض إرادتها دون إجبار من أي جهة.

وأكد: "أنه يتم عمل إحصائيات حول أعداد المحلات المشاركة في الأوكازيون، وبالأمس وصلنا لـ2826 محل".