الثانوية العامة "دور ثان".. تداول امتحاني "الاستاتيكا والفلسفة" على جروبات الغش

تداولت جروبات الغش على مواقع التواصل “تليجرام”، نماذج لاسئلة وإجابات لامتحاني الفلسفة والمنطق، والاستاتيكا، والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة منذ التاسعة صباح اليوم.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (علوم)، اليوم الثلاثاء، امتحان الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2022/2023 في مادة "الأحياء"، لمدة 3 ساعات.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان مادة "الرياضيات التطبيقية (الأستاتيكا)، لمدة ساعتين.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "الفلسفة والمنطق"، لمدة 3 ساعات.

ويصل طلاب الثانوية العامة بالدور الثاني إلى ما يزيد عن 119 ألف طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية.

ويختتم طلاب الثانوية العامة الامتحانات اليوم الثلاثاء، والتي انطلقت السبت الماضي.