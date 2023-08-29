رئيس وزراء اليابان يزور إندونيسيا والهند الشهر المقبل

أعلن رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" اليوم الثلاثاء، أنه سيقوم بزيارة إندونيسيا والهند خلال الفترة من 5 سبتمبر المقبل حتى 11 من نفس الشهر.

وقال كيشيدا - في تصريحات خلال اجتماع لكبار مسئولي الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إنه سيحضر في إندونيسيا قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بالإضافة إلى بعض الاجتماعات الأخرى، مشيرا إلى أن هذا العام يمثل مرور 50 عاما من الصداقة بين اليابان ورابطة آسيان.

وأعرب كيشيدا عن أمله في تعزيز العلاقات بشكل أكبر خلال الفترة التي تسبق القمة المقررعقدها في طوكيو في شهر ديسمبر القادم.

وأضاف أنه سيحضر في الهند قمة مجموعة الدول العشرين حيث سيناقش زعماؤها بعض القضايا مثل كيفية تأثير العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي.. موضحا أنه بصفته رئيسا لمجموعة الدول الصناعية السبع، فإنه يهدف إلى ربط إنجازات قمة المجموعة التي عقدت في مدينة "هيروشيما" في شهر مايو الماضي بقمة مجموعة العشرين المقبلة.