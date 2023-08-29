وفد البرلمان العربي يوقع مذكرة تعاون مع نظيره الصيني

وقع البرلمان العربي مذكرة تعاون مع نظيره الصيني خلال زيارة وفد البرلمان العربي لجمهورية الصين الشعبية وذلك تلبية لدعوة رئيس برلمان الصين ،لنظيره البرلمان العربي .

وجاء ذلك بحضور رئيس مجلس نواب الشعب الصيني ، ونائبه وأعضاء البرلمان الصيني .

وبحضور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي والمستشار علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي واللواء طارق نصير عضو البرلمان العربي والنائب عبد الكريم قرشي رئيس اللجنة السياسية بالبرلمان العربي والسفير عبدالله العيفان عضو البرلمان العربي والمستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي .



والتقى وفد البرلمان العربي خلال زيارته لجمهورية الصين الشعبية ، رئيس مجلس نواب الشعب الصيني ووزير الخارجية الصيني ومسئولي الحزب الشيوعي الحاكم بجمهورية الصين .



وتأتي زيارة وفد البرلمان العربي لدولة الصين في إطار تبادل الزيارات البرلمانية التى يدعم بكل قوة تعزيز العلاقات البرلمانية العربية الصينية بشكل خاص ، وايضا العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الصين والدول العربية في إطار الثقة والإحترام المتبادل بينهم.

وقد عقد وفد البرلمان العربي خلال هذه الزيارة عدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الصين، من بينهم رئيس البرلمان الصيني، وكذلك زيارة عدد من المؤسسات والجهات الصينية في مختلف المجالات.



ومن جانبه وجه النائب المستشار علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي ، الشكر رئيس مجلس نواب الشعب الصيني ، ونائبه والسادة أعضاء البرلمان الصيني ، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون البرلماني بين الجانبين العربي والصيني ، وأن العلاقات العربية الصينية ستحقق نجاحات وقفزات في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية فى ظل التبادل المشترك بينهم ، وأن مبادرة الحزام والطريق ، والذي يعد استراتيجية تنموية تعتمدها الصين وتتضمن تطوير البنية التحتية والاستثمارات في 152 دولة ومنظمة دولية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وبالتالي فهو يمثل فائدة كبيرة الجانبين الصيني والعربي.