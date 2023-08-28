قرار جديد بشأن سيدة طعنت زوجها فى الطالبية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس سيدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، يعد توجية لها تهمة الشروع في قتل زوجها وتسديد طعنة له بالصدر في منطقة الطالبية.

يذكر أن بلاغ كان قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من مستشفي الهرم، يشير إلى وصول عامل مصاب بطعنه نافذة بالصدر، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة عامل بطعنه نافذة بالصدر.

بعمل التحريات تبين أن زوجة المجني عليه طعنته بالسكين بسبب خلافات بينهما، وتمكنت القوات من ضبط المتهمة.. وتحرر المحضر اللازم الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.