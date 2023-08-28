إثيوبيا مستمرة في تعنتها.. الري تكشف تطورات التفاوض في ملف السد "فيديو"

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، تفاصيل ما حدث في الاجتماع الوزاري الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد إن مفاوضات الوزارة مع الجانب الإثيوبي لم تأتي بجديد، وما يزال التعنت والمصالح الخاصة مستمرة من الجانب الإثيوبي.

وتابع غانم: «حتى الآن الجانب الإثيوبي لا يوجد لديه تغييرا ملموسا في أمر السد الإثيوبي، وهناك مقترحات فنية تقدمنا بها، تراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا وفق اتفاق قانوني ملزم».

وقال المتحدث باسم وزارة الري إن خلال عملية التفاوض يكون هناك آراء فنية تراعي المصالح الثلاثية، ومصلح الأطراف السودانية تلتقي مع مصالح مصر؛ ونحن كدولة تعرض شواغلها بما يتوافق مع المصالح الأخرى.

وعلق محمد غانم: هناك جولة تفاوض في النصف الأخير من شهر سبتمبر المقبل، ومستمرون في التفاوض مع تقديم مقترحات تحفظ حق ومصلحة كل دولة، والأساس في التفاوض على موقف ملء إثيوبيا في وقت الجفاف والجفاف الممتد وليس متعلقا فقط بالملء الرابع.

واختتم: نتمنى إيجابية موقف إثيوبيا مع وجود آلية فض المنازعات بين الدول الثلاث في حالات متعددة، ولدينا ثوابت للحفاظ على حقوقنا المائية.



