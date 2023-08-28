لطفى الطنبولى.. علامة من علامات الإبداع

يُعَد لطفي أحد الأعمدة الرئيسية في تاريخ الفن التشكيلي المصري في منتصف القرن العشرين بفضل رؤيته الفريدة إسهاماته الثقافية، ساهم في تطور المشهد الفني في مصر ورفعه لمستوى عالمي. إرثه الفني ما زال حاضرًا حتى يومنا هذا ويستمر في إلهام الفنانين وإثراء المشهد الفني إبداعاته الخالدة.

وُلد الطنبولي في عام ١٩٢٤ ويعتبر الطنبولي أحد رواد الحركة التشكيلية المصرية المهمين والذي أسهم بشكل كبير في تطورها وتعزيزها، فهو أول مصري يترأس قسم النشر في مركز التوثيق عن مصر القديمة، عُين عالم آثار مقيم أثناء نقل معبدي أبو سمبل إلى أرض مرتفعة (١٩٦٤-١٩٦٨).

اشترك في المهرجان الدولي للفنون السوداء في داكار، حيث ينظم المهرجان مجالات الشعر والنحت والرسم والموسيقى والسينما والمسرح والأزياء والهندسة المعمارية والتصميم والرقص، ويستقبل فنانين ومُبدعين أفارقة من جميع أنحاء العالم ومهرجان الفن الأفريقي في لاغوس، ومعرض رمسيس الثاني في باريس (١٩٧٦)، ومعرض الملكات والملوك المصريين القدماء في اليابان (١٩٧٨)، وكذلك نظم القسم المصري بالمتحف العسكري بالقاهرة وبورسعيد.

تميزت أعمال الطنبولي بأسلوبه الفريد والمميز الذي استخدم فيه التجريدية في الفن الحديث بألوانه الزاهية والتعبير الفني الجريء.

كان يستخدم الأشكال الهندسية والألوان القوية لتجسيد رؤيته الفنية بألوان سوفت باستيل حيث رسم وجوها مصرية وقصصا وحكايات استطاع بها إيصال رسالته الفنية إلى المشاهدين. كان يعتبر أحد رواد حركة التجريد في الفن التشكيلي المصري.

وفي عمله الفني، ترك الطنبولي بصمة قوية في المشهد الفني.قدم لوحات مليئة بالحياة والحركة والشغف، وتعبّر عن رؤية فنية جديدة وتجريبية، كان يجمع بين العناصر الشرقية والغربية في أعماله، مما أضاف أبعادًا ثقافية متعددة إلى إبداعاته.

عرف الطنبولي أيضًا بالإسهام في نشر الوعي الفني وتعزيز الثقافة الفنية في مصر. كان يعمل كأستاذ في كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان حيث شكل العديد من الأجيال الجديدة من الفنانين ونقل خبراته ومعرفته الفنية إليهم.

لقد حقق الطنبولي العديد من الإنجازات والتكريمات خلال حياته المهنية، حصل على العديد من الإنجازات والتكريمات التي حققها الطنبولي خلال حياته المهنية، حصوله على جائزة الدولة التشجيعية في مجال الفنون التشكيلية من الجمهورية المصرية. كما شارك في العديد من المعارض الفنية المحلية والدولية، حيث تم عرض أعماله في معارض في مصر وبلدان أخرى مثل فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة واليابان.

عرف الطنبولي أيضًا بأهمية إرثه الفني وتأثيره العميق على الجيل القادم من الفنانين. استمرت أعماله في التأثير على المشهد الفني المصري بعد وفاته، حيث تم عرضها في متاحف ومعارض فنية واستمرت في إلهام العديد من الفنانين والمهتمين بالفن التشكيلي. توجد مُعظم لوحاته في مجموعات خاصة، وفي عدد من السفارات المصرية حول العالم.

توفي لطفي الطنبولي في ديسمبر عام ١٩٨٢ بعدها افتتحت وزارة الثقافة معرضًا لأهم أعماله في المركز الجماعي الفني بالزمالك، وفي مايو ١٩٨٣ منحه الرئيس حسني مبارك بعد وفاته وسام العلوم والفنون من المرتبة الأولى.

في مارس ١٩٨٤ أطلق مجلس محافظة القاهرة اسمه على أحد شوارع مدينة نصر، وقدم المركز القومي للسينما عرضا لفيلم تسجيلي عن أعماله في نوفمبر ١٩٨٥ بعنوان: «من الإسكندرية إلى النوبة» في مهرجان السينما المصرية الدولي. وفي أبريل ١٩٩٢ أقامت وزارة الثقافة معرضًا لأعماله بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاته في دار الأوبرا المصرية.

في النهاية، يمكن القول إن لطفي الطنبولي كان فنانًا تشكيليًا ومؤثرًا، وقائدًا في عالم الفن في مصر والعالم العربي، ترك بصمة ثقافية مهمة ومساهمات فنية لا تُنسى، وسيظل اسمه مرتبطًا بتاريخ الفن التشكيلي المصري وتطوره المستمر.