اقرأ غدا في عدد البوابة.. حظر العباءة في فرنسا.. وزير التربية يدعو إلى الاتحاد ضد الاعتداءات على قوانين البلاد

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 29 أغسطس 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

حظر العباءة في فرنسا.. وزير التربية يدعو إلى الاتحاد ضد الاعتداءات على قوانين البلاد

هجوم جديد.. 100 ألف جندى روسي يحتشدون في قطاع كوبيانسك بأوكرانيا

لقاء "الأعداء".. وزيرة التجارة الأمريكية في الصين لتهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم

أزمة دبلوماسية.. إقالة وزيرة خارجية ليبيا بعد لقاء مع نظيرها الإسرائيلي

السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لـ "بريتيش بيتروليوم' ويعرب عن تقديره لحجم أنشطة الشركة بمصر

ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية لصندوق التكريم

"البرهان": الجيش السوداني قادر على حسم المعركة وهزيمة التمرد

تجدد التوترات بين الجزائر وفرنسا بسبب أزمة النيجر

ماكرون: سفيرنا سيبقى في نيامي

إيران تنشر مذكرة أمريكية مسربة تعمق الجدل حول "روب مالي"