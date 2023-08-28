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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا يعطي الفرصة لعدد من العناصر الشابة في ودية تونس

منتخب مصر
منتخب مصر
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استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم، علي اعطاء عدد من العناصر الشابة الفرصة في المعسكر المقبل. 
ويعطي البرتغالي الفرصة للعناصر الجديدة في مباراة تونس الودية وليست مباراة أثيوبيا الرسمية في الجولة الاخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الامم الافريقية.

ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار ، ثم مباراة ودية أمام تونس.
وقرر فيتوريا اقامة المعسكر بالقاهرة بعدما كان من المقرر اقامته في الإسكندرية.

منتخب مصر معسكر سبتمبر