الاتحاد يرفض الاستسلام.. عرض ضخم جديد لضم صلاح

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الاثنين، أن نادي الاتحاد السعودي يرفض الاستسلام في صفقة الدولي المصري محمد صلاح ويستعد لتقديم عرض جديد وكبير للتعاقد معه من ليفربول الإنجليزي.

ووفقًا للصحفي بين جاكوبس، فإن ليفربول يستمر في الإصرار على عدم بيع محمد صلاح، حيث يُعتبر من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق.

وأوضح جاكوبس أن نادي الاتحاد يعتزم تقديم عرض رسمي جديد بقيمة 150 مليون يورو، بهدف ضم محمد صلاح لتعزيز تواجده مع الفريق في كأس العالم للأندية.

وأضاف أن العرض يشمل 100 مليون يورو لصالح نادي ليفربول، بالإضافة إلى 50 مليون يورو مرتبطة بأداء اللاعب المصري، وذلك وفقًا لشروط محددة في العقد، على الرغم من أن تلك الشروط قد تكون صعبة التحقيق.

يسعى نادي الاتحاد لجذب ليفربول لقبول فكرة التخلي عن محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في حين يظل لدى ليفربول رؤية مصرّحة بأن محمد صلاح ليس للبيع.