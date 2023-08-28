مقتل مُسن في مشاجرة مع 5 أشخاص لخلاف على حراسة قطعة أرض بدار السلام

أقدم 5 أشخاص على قتل مسن فى مشاجرة على حراسة قطعة أرض بدائرة قسم شرطة دار السلام.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لمسني بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة مُسِن مقتول بطلق نارى، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص بسبب خلاف على حراسة قطعة أرض، وتم نقل الجثة للمشرحة ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.