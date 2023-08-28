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الإثنين 28 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مقتل مُسن في مشاجرة مع 5 أشخاص لخلاف على حراسة قطعة أرض بدار السلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أقدم 5 أشخاص على قتل مسن فى مشاجرة على حراسة قطعة أرض بدائرة قسم شرطة دار السلام.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لمسني بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة مُسِن مقتول بطلق نارى، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص بسبب خلاف على حراسة قطعة أرض، وتم نقل الجثة للمشرحة ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. 

أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة اسعاف بدار السلام بسيارة إسعاف