703 ملايين جنيه صافي أرباح «ABC مصر» بنهاية النصف الأول من 2023

شهدت نتائج أعمال بنك ABC مصر نموًا ملحوظًا في النصف الأول من عام 2023، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 703 ملايين جنيه، بنسبة نمو 168% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 لمجموع البنكين المندمجين ” ABC مصر وبلوم مصر”.

وبحسب بيان للبنك فقد بلغ إجمالي أصوله 73.7 مليار جنيه، وبلغ إجمالي محفظة القروض الممنوحة للعملاء والبنوك 22.7 مليار جنيه، كما بلغ اجمالي ودائع العملاء 62.6 مليار جنيه.

وبلغ صافي إيرادات النشاط 1.96 مليار جنيه، كما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات مبلغ 228.1 مليون جنيه.

ومن ناحية أخرى تم الانتهاء من إجراءات زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بقيمة 1.3 مليار جنيه، ليصبح 5 مليارات جنيه بدلًا من 3.7 مليار جنيه.

وقال عمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC مصر ” يعد نمو نتائج أعمال النصف الأول من 2023 دليلًا على استمرار الأداء المتميز للبنك منذ بداية العام، فبرغم تحديات إتمام مراحل الاندماج أظهرت جميع مؤشرات الأداء نموًا ايجابيًا ملحوظًا، مما يعكس نجاحًا حقيقيًا لاستراتيجية البنك والتي تتمحور حول تحقيق أداء مالي قوي، نتج عن العمل على تنوع محفظة البنك وتعزيز جهوده في التوسع في السوق المصرية، والذي يوفر بدوره مجموعة متنوعة من الفرص الواعدة لتأسيس بنك حديث يتمتع بشبكة دولية قوية، هذا بالإضافة إلى تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية التي تلائم الشرائح المختلفة من العملاء وتحقق رضاهم”.

وأضاف “ثروت”: نحن نمضي بخطى ثابتة نحو تقديم تجربة مصرفية عالمية إلى السوق المصرية بخبرات مالية وكفاءات إدارية تعمل وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، وذلك استنادًا على الرؤية الطموحة لمجموعة بنك ABC، ثاني أكبر مجموعة مالية بالبحرين، وعلى صلابة أدائها المالي وتطورها في مجال التحول الرقمي وتواجدها الدولي في أكثر من سوق مصرفي حول العالم.

يذكر أن إتمام الاندماج القانوني قد ساهم في زيادة الحصة السوقية لبنك ABC مصر، ورفع إجمالي الأصول ويعكس ثقة المساهمين بالقطاع المصرفي المصري، حيث أنه أدى أيضًا إلى جمع أفضل الخدمات مدعومة بشبكة أكبر من الفروع وأجهزة الصراف الآلي، كما سيتم تقديم المزيد من الخدمات الرقمية المبتكرة وحلول الدفع الرائدة التي توفرها شركة الخدمات المالية العربية “AFS ” التابعة للمجموعة.