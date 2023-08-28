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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

محمد صلاح بين اتحاد جدة وليفربول| شوف الجمهور قال إيه؟.. شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
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نوهت تقارير صحفية عن اقتراب النجم المصري محمد صلاح للانتقال لـ"اتحاد جدة السعودي" في فترة الانتقالات الصيفية؛ وخاض صلاح 307 مباراة مع ليفربول، أحرز خلالهم 187 هدفًا وصنع 80 هدف.

وعرض الاتحاد السعودي عرضا مغريا لـ صلاح، 100 مليون يورو لصالح الريدز، وبهذا سيفوق راتب صلاح الـ200 مليون يورو سنويا، سيصبح اللاعب الأعلى أجرًا عالميًا. 

ورصدت عدسة البوابة نيوز آراء الجمهور عن انتقال النجم المصري العالمي محمد صلاح من ليفربول إلى نادي اتحاد جدة السعودي. 

 

وقالت قناة الرياضية السعودية، إن صلاح سيخوض آخر مباراة مع ليفربول أمام نيوكاسل مساء الأحد، ثم يتوجه لـ دبي للخضوع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه إلى اتحاد جدة السعودي. 

وحصد صلاح 7 ألقاب مع الريدز. 

  • الدوري الإنجليزي 2020
  • كأس الإتحاد الإنجليزي 2022
  • كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2022
  • الدرع الخيرية 2022
  • دوري أبطال أوروبا 2019
  • السوبر الأوروبي 2019
  • كأس العالم للأندية 2019

 

محمد صلاح اتحاد جدة ليفربول