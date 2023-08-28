أسما شريف منير تدعم أبطال "وش في وش": ألف مبروك لألذ ناس في الدنيا

دعمت الفنانة أسما شريف منير أبطال فيلم "وش فى وش" المشارك فى الموسم السينمائى الحالي بدور العرض الذى حقق نجاحًا كبيرًا فور طرحه.

ونشرت أسما على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" بخاصية الحالات "الإستورى"، صورة لأبطال العمل، وعلقت عليها: "ألف مبروك لألذ ناس فى الدنيا، متأكده إنكم هتكسروا الكوكب".

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، ومحمد شاهين، وأحمد خالد صالح، وأسماء جلال، وأنوشكا، وبيومى فؤاد، والإخراج وليد الحلفاوي.

يُذكر أن الفنانة أسما شريف منير قد أثارت الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ظهورها فى مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين، بلوك جديد، وهي حليقة الرأس، مما أحدث جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى.