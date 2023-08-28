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الإثنين 28 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ريم مصطفى: مبطلناش لعب عشان كبرنا.. إحنا كبرنا لما وقفنا لعب

ريم مصطفى
ريم مصطفى
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نشرت الفنانة ريم مصطفى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، مجموعة صور جديدة لها فى أحدث ظهور تشارك به جمهورها.

وعلقت على الصور "نحن لا نتوقف عن اللعب لأننا كبرنا، نحن نكبر لأننا توقفنا عن اللعب".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير على الرسالة التي علقت بها على صورها، وأيد المتابعين تلك المقولة ولاقت استحسان الجميع فى التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم مصطفى المشاركة فى السباق الرمضانى بمسلسل "سره الباتع"، بطولة أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، حسين فهمى، خالد الصاوى، أحمد عبد العزيز، والإخراج خالد يوسف.

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ريم مصطفي سره الباتع خالد يوسف أحمد فهمي أحمد السعدني