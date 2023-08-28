حبس متهم بسرقة مشغولات ذهبية وبيعها بالجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الإثنين، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بسرقة مشغولات من شقة بمنطقة المقطم، وبيعها لأحد محلات الصاغة فى الجمالية، والتحرى حول نشاطه الإجرامي.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط (أحد الأشخاص "لديه معلومات جنائية") فى دائرة قسم شرطة الجمالية، وكان بحوزته (مشغولات ذهبية مختلفة).

وبمناقشته حول مصدر تلك المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الواقعة فى عقار بدائرة قسم شرطة المقطم، باستخدام أسلوب "التسلق".

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.