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الإثنين 28 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ماكرون: سفيرنا سيظل في النيجر

ماكرون
ماكرون
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن السفير الفرنسي سيبقى في النيجر رغم الضغوط من قادة المجلس العسكري، مبيناً أن الدبلوماسيين الفرنسيين في نيامي أظهروا التزامهم بمسئولياتهم.

قال ماكرون، في كلمة أمام سفراء بلاده المجتمعين في باريس: “إن فرنسا لم تغير موقفها في إدانة الانقلاب وستواصل دعم الرئيس محمد بازوم حتى العودة لرئاسة النيجر وأنه انتخب ديمقراطيا وكان شجاعا برفضه الاستقالة”.

وتابع: دبلوماسية فرنسا تحترم سيادة الشعوب، مضيفاً أن حدود أوروبا مع أفريقيا تواجه تهديدات بسبب تصاعد الغضب ضد إرث الاستعمار.

وشدد ماكرون، على أنه يجب أن يكون جيش بلاده الأكثر فاعلية وقوة في أوروبا.

ماكرون نيامي النيجر