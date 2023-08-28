أمريكا تحقق في تعريض 5000 طيار ركابهم للخطر بسبب مؤهلات مزيفة

قررت السلطات الفدرالية الأمريكية بفتح تحقيق باشتباه قرابة 5000 طيار، بتزوير مؤهلاتهم لقيادة أنواع مختلفة من الطائرات.

وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، فإن هولاء الطيارين عمدوا إلى تزوير سجلاتهم الطبية، لإخفاء حصولهم على فوائد لاضطرابات الصحة العقلية وظروف صحية خطيرة أخرى، قد تجعلهم غير صالحين للطيران

وذكر التقرير أن الطيارين الذين يخضعون للتحقيق هم من عناصر سابقة في القوات المسلحة، والذين أبلغوا إدارة الطيران الفدرالية أنهم بصحة جيدة للطيران، ومع ذلك فشلوا في الإبلاغ على النحو المطلوب بموجب القانون، بأنهم يستفيدون من فوائد القوات المسلحة للمعاقين، لظروف يمكن أن تمنعهم من قمرة القيادة.

واعترف المتحدث باسم الإدارة الفدرالية للطيران ماثيو ليهنر في بيان بأن الوكالة كانت تحقق في حوالي 4800 طيار، "الذين قدموا معلومات غير صحيحة أو كاذبة ضمن سجلاتهم الطبية".

وتابع التقرير أن الإدارة الفدرالية للطيران أغلقت حوالي نصف هذه القضايا، وأمرت بتوقيف حوالي 60 طيارا على الأقل، "كانوا يشكلون خطرا واضحا على سلامة الطيران".

وعلى الرغم من أن شركات الطيران المدنية الأمريكية لم تشهد حوادث تحطم مميتة منذ 2009، ولكن خبراء السلامة يشتبهون بأن الطيارين الانتحاريين كانوا مسؤولين عن العديد من الكوارث البارزة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك طائرة صينية من نوع "China Eastern" اصطدمت بجبل العام الماضي، وطائرة من نوع "Germanwings" تحطمت في جبال الألب الفرنسية عام 2015، ورحلة لشركة الخطوط الجوية الماليزية اختفت في المحيط الهندي عام 2014.

والطيارون الذين تم تشخيصهم بالاكتئاب أو القلق أو حالات صحية عقلية أخرى ليسوا ممنوعين تلقائيا من الطيران، ولكن تتطلب إدارة الطيران الفدرالية مراقبتهم بعناية، لأن حالاتهم والأدوية التي يتناولونها قد تؤثر على قدرتهم على التعامل بأمان مع الطائرة.