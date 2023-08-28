ads
الإثنين 28 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليابان تعرب عن قلقها إزاء مضايقات صينية بشأن تصريف مياه "فوكوشيما"

محطة فوكوشيما
محطة فوكوشيما
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعربت اليابان، اليوم /الاثنين/، عن قلقها إزاء ما وصفته بالمضايقات التي يتعرض لها مواطنوها من جانب مواطنين صينيين، بعد بدء تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية، الأسبوع الماضي، قائلة إن ذلك "أمر مؤسف للغاية".

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو- في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء اليابانية (كيودو)- إن اليابان ستواصل حث الصين على تقديم "معلومات دقيقة" بشأن سلامة المياه، التي تمت معالجتها من خلال عملية سليمة.

وفي معرض إشارته إلى أن طوكيو تدرك أن العديد من المستهلكين الصينيين تجنبوا شراء المنتجات اليابانية وألغوا رحلاتهم إلى الدولة المجاورة.. قال ماتسونو إن الحكومة ستطلب من بكين دعوة مواطنيها إلى اتخاذ "إجراءات هادئة".

وأشارت الوكالة اليابانية إلى أن في الصين، تزايدت المشاعر المناهضة لليابان منذ بدء تصريف المياه من المجمع النووي المعطل إلى البحر يوم الخميس، وكانت هناك تقارير عن مكالمات هاتفية مزعجة يُعتقد أن مصدرها الصين ونداءات عبر الإنترنت لمقاطعة المنتجات اليابانية.
 

اليابان محطة فوكوشيما الصين