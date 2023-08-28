اليابان تعرب عن قلقها إزاء مضايقات صينية بشأن تصريف مياه "فوكوشيما"

الإثنين 28/أغسطس/2023 - 12:29 م

أعربت اليابان، اليوم /الاثنين/، عن قلقها إزاء ما وصفته بالمضايقات التي يتعرض لها مواطنوها من جانب مواطنين صينيين، بعد بدء تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية، الأسبوع الماضي، قائلة إن ذلك "أمر مؤسف للغاية".

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو- في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء اليابانية (كيودو)- إن اليابان ستواصل حث الصين على تقديم "معلومات دقيقة" بشأن سلامة المياه، التي تمت معالجتها من خلال عملية سليمة.

وفي معرض إشارته إلى أن طوكيو تدرك أن العديد من المستهلكين الصينيين تجنبوا شراء المنتجات اليابانية وألغوا رحلاتهم إلى الدولة المجاورة.. قال ماتسونو إن الحكومة ستطلب من بكين دعوة مواطنيها إلى اتخاذ "إجراءات هادئة".

وأشارت الوكالة اليابانية إلى أن في الصين، تزايدت المشاعر المناهضة لليابان منذ بدء تصريف المياه من المجمع النووي المعطل إلى البحر يوم الخميس، وكانت هناك تقارير عن مكالمات هاتفية مزعجة يُعتقد أن مصدرها الصين ونداءات عبر الإنترنت لمقاطعة المنتجات اليابانية.

