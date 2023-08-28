قطاع تنظيم الأسرة: الدولة تخلق حلولا جديدة ضمن حملة "حقك تنظمي"

اكد الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، بذل الدولة جهود مكثفة فى قطاع تنظيم الأسرة، قائلا: "انتهجت الدولة تدخلات جديدة فى حل القضية السكانية والدخول فى أنشطة جديدة لرفع مستوى الخدمة وتوسيع الاختيارات المتاحة من وسائل تنظيم الأسرة".



وأضاف عباس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الاثنين، انه خلال الشهر الخالي اغسطس تم توفير حقن ذاتية الأخذ للسيدات تحت الجلد ونوفر لها كل الوسائل، لافتا إلى أن حملة "حقك تنظمى" حملة تنشيطية توعوية خدمية مصاحبة بندوات ولقاء مع السيدات والرجال والتركيز على المناطق النائية والإدارات الساخنة والمناطق التى تحتاج لتدخلات أكثر.



وتابع عباس، قدمنا خدمات تركيب اللولب للسيدات فى الولادة القيصرية لعمل المباعدة ما بين الإنجاب والأخر، من 3 لـ 5 سنوات ونوفر أطباء أخصائيين للمناطق النائية لتقديم كل الخدمات والوسائل الجديدة للسيدات وتصل حتى باب البيت.



وأكد أننا نستهدف الوصول لـ 800 ألف سيدة منتفعة لتلقى الخدمة من حملة "حقك تنظمى" فى 23 محافظة.