المرور: كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري وانتظام الحركة بنفق الأزهر (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية، اليوم الاثنين.

وقالت الإعلامية دينا شرف، إن نفق الأزهر يشهد انتظاما للحركة المرورية وسط سيولة في الاتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، نفس الأمر للمتجه من المنيب إلى الأوتوستراد والتجمع.

وأضافت "دينا" أن هناك بعض الكثافات في الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، كذلك الأمر للقادم من مناطق التجمع وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

فيما تشهد شوارع الجيزة سيولة مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، وعند الذهاب بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة ونبدأ من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير سنجد أن هناك كثافات مرورية نسبية، كما ظهرت كثافات أخرى أعلى كوبري الجامعة.