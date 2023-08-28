اليوم.. الأهلي يرسل قائمة مباراة السوبر الأفريقي إلى "كاف"

يستعد النادي الأهلي لإرسال قائمة الفريق الأول لكرة القدم اليوم الاثنين، إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والمقرر لها يوم 15 سبتمبر المقبل بالسعودية.

ومن المنتظر أن يستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على القائمة التي سيتم إرسالها إلى “كاف” خلال الساعات المقبلة والتي تضم 23 لاعبا، ومن المنتظر أن يتم تقليص العدد إلى 18 لاعبا حسب قواعد بطولة السوبر الأفريقي.

وتنص لوائح بطولة السوبر الأفريقي، على إرسال قائمة مكونة من 18 لاعبا فقط، بجانب سبعة أفراد من الجهاز الفني.

يذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سافرت صباح اليوم الاثنين إلى دولة النمسا للدخول في معسكر، الذي يقام من 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر، استعدادًا للمرحلة ‏المقبلة والتي تشهد العديد من التحديات القارية والمحلية والمشاركة في كأس العالم للأندية.‏

واتفق الأهلي على الودية الأولى في معسكر النمسا والتي سيواجه خلالها فريق ماورفيرك النمساوي أحد فرق الدرجة الثالثة، يوم الأربعاء 30 أغسطس الجاري، في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة.