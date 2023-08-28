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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مركز الشبكات بعين شمس يطلق نظاما جديدا للتسجيل في دورة أساسيات التحول الرقمي

مركز الشبكات
مركز الشبكات
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أطلق مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس نظامًا جديدًا للتسجيل في دورة أساسيات التحول الرقمي عن بعد، وذلك تحت رعاية غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح إسلام حجازي المدير التنفيذي للمركز، أنه من خلال هذا النظام يمكن لطلاب الدراسات العليا من أي مكان في جمهورية مصر العربية، وأعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة التسجيل للالتحاق بدورات التحول الرقمي.

وأشار إلى أن هذا النظام سيوفر على الراغبين في الحصول على الدورات عناء القدوم للمركز للتسجيل في دورة أساسيات التحول الرقمي والتي تعد من ضمن شروط الترقي لأعضاء هيئة التدريس، ومنح الشهادات المختلفة من الدراسات العليا.

التحول الرقمي جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة شروط الترقي منح الشهادات