بالفيديو| كيفية الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.. التضامن توضح الخطوات

قال خليل محمد، مدير الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن، إن حملة “هنوصلك” أطلقتها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في شهر أغسطس الماضي بهدف الوصول لذوي الهمم لمنازلهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرًا إلى أنه تم البدء بالإعاقات الشديدة ثم المتوسطة.

وأضاف "خليل" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أنه تزامنًا مع الحملة الأخيرة قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بإطلاق المرحلة الثالثة من مراحل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وهي المرحلة البسيطة التي نستهدف فيها كل أنواع الإعاقات الحركية سواء الشديدة أو المتوسطة أو البسيطة وكل أنواع الإعاقات البصرية بمستوياتها الثلاثة والإعاقات السمعية والذهنية واضطرابات طيف التوحد والقزامه بكل مستوياتها.

وتابع، أن الحملة انطلقت في شهر أغسطس على مستوى 16 محافظة وهم القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وقنا وسوهاج، موضحًا أن أصحاب الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة هناك تعليمات من قبل وزيرة التضامن بالتيسير على هؤلاء الأشخاص لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وذلك بوجود تقرير طبي لهؤلاء الأشخاص ويمكن تقديمهم لأي مكتب تأهيل برفقة 3 صور شخصية وصورة شهادة الميلاد أو صورة الرقم القومي، وفي حالة وجود اضطرابات طيف التوحد والإعاقات الذهنية يمكن تقديم بطاقة ولي الأمر بالإضافة إلى بطاقة أو شهادة الميلاد، والإعاقات المتوسطة والبسيطة نسير بنفس الوثائق ولكن التقرير الطبي يكون لازمًا على المواطن التسجيل على موقع وزارة الصحة لاستخراج تقرير طبي مميكن يصل إلكترونيًا على وزارة التضامن الاجتماعي لحوكمة المنظومة.