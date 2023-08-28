بالفيديو.. "التضامن": أصدرنا 1.5 مليون كارت خدمات متكاملة لذوي الهمم ضمن "هنوصلك"

قال خليل محمد، مدير الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن، إن حملة هنوصلك أطلقتها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في شهر أغسطس بهدف الوصول لذوي الهمم لمنازلهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وهي بطاقة مهمة جدًا لأنها الوسيلة الوحيدة لإثبات الإعاقة ودرجتها والتي بموجبها يحصل ذوي الإعاقة على كل الخدمات التي أتاحها له القانون ولائحته.

وأضاف "خليل" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن أبرز الخدمات التي تتيحها البطاقة تتمثل في الدمج في التعليم بالمدارس والجامعات بجانب الخدمات الصحية التي تتعلق بالكشف الطبي والأدوية والمكملات الغذائية لبعض الإعاقات.

وتابع، أن هذه البطاقة تتيح الخصم على وسائل النقل والمواصلات والإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية على الأجهزة التعويضية التي يتم استيرادها من الخارج لاستخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب السكن الحكومي الكريم.

وأردف مدير الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن: أصدرنا حوالي مليون ونصف مليون كارت خدمات متكاملة خلال العاميين الماضيين واستهدفنا وسائل الإعلام المختلفة لتوعية شريحة من الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أنه كان هناك شرائح أخرى لم يتم الوصول لها على أرض الواقع وهو ما نقوم به حاليًا بالتنسيق مع المحافظات ومختلف الوزارات ومديريات التضامن الاجتماعي والمستشفيات والجمعيات الأهلية الرائدة، لعمل حملات لطرق الأبواب ومسح شامل لقرى بعينها في 16 محافظة حاليًا وصولًا للأشخاص ذوي الإعاقة.